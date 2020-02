Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Böbingen: mehrere Fahrzeuge beschädigt

Aalen (ots)

Böbingen: Fahrzeuge beschädigt

Vermutlich Faschingsheimkehrer beschädigten am Dienstagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 7.30 Uhr mindestens fünf Fahrzeuge, die in der Dr.-Schneider-Straße parkten. Es wurden jeweils Scheibenwischer verbogen oder abgerissen, sodass einige hundert Euro Sachschaden entstand. Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können bzw. etwaig weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07173/8776 an den Polizeiposten in Heubach zu wenden.

