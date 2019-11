Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall in Einmündung (Ar)

Arnsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der "Herzschlade" in die Rumbecker Straße wurde am Montag eine 64-jährige Frau schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr bog ein 86-jähriger Autofahrer auf die Rumbecker Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 64-jährigen Arnsbergerin. Diese war talabwärts in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Rumbecker Straße musste teilweise komplett gesperrt werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

