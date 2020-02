Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen, Fahrzeug entwendet, Unfall & Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Flucht vor Polizeikontrolle

Ein 27-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 22.10 Uhr mit seinem Mercedes die B29 bei Lorch in Richtung Gmünd mit über 200 Km/h. Er sollte deshalb von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd, die die Verfolgung umgehend aufnahm, einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann ignorierte die Anhaltesignale, verließ die B29 bei Gmünd-West und prallte aufgrund der hohen Geschwindigkeit gegen die Schutzplanken. Er flüchtete in der Folge mit bis zu 160 km/h weiter in Richtung der Innenstadt, ignorierte dabei eine rote Ampel sowie eine Stopp-Stelle, kam schließlich im Bereich der Rechbergstraße Ecke Heugenstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Pfosten. Ihm wurde die Weiterfahrt versperrt, wobei das Streifenfahrzeug den Mercedes leicht touchierte. Der 27-Jährige versuchte zwar noch wegzurennen, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss, führte auch eine größere Menge an Drogen bei sich und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben. An dessen Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Schaden am Streifenfahrzeug wird auf 4000 Euro beziffert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Mittlerweile wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aalen-Fachsenfeld: Fahrzeug entwendet

Zwischen Freitag, 7.2. und Dienstag 25.2. wurde vom Gelände eines Autohauses in der Wasseralfinger Straße ein verschlossener, nicht zugelassener weißen Ford Transit entwendet. Der Fahrzeugwert wird auf ca. 14.600 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstagvormittag ein 37-jähriger Mercedes-Lenker gegen 11 Uhr von der Pfromäckerstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Aalener Straße in Richtung Ortsmitte einfahren wollte, übersah er einen von links heranfahrenden Mercedes-Lenker. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Ellwangen-Neunheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schlug ein Unbekannter an einem Wohnhaus im Mittelbachweg mit körperlicher Gewalt gegen die Kellertüre, wodurch das Schließblech aus dem Holztürrahmen gerissen wurde. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

