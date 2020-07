Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt-Büddenstedt: Berauschter junger Renault-Fahrer gestoppt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor 05.07.20, 20.20 Uhr

Wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Drogenbesitz muss sich ein 20 Jahre alter Helmstedter verantworten. Der junge Fahrer eines Renault Clio wurde von Beamten der Polizei Schöningen bereits in Büddenstedt bemerkt und schließlich auf der Straße Braunschweiger Tor in Helmstedt kontrolliert. Als die Polizisten registrierten, dass die Pupillen des 20-Jährigen eine träge Reaktion auf Licht zeigten, räumte der Helmstedter ein, tags zuvor einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin wurde in der Helmstedter Klinik eine Blutprobe entnommen und dem 20-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

