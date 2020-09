Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Mit gestohlenem BMW bei Polizei vorgefahren

Duisburg (ots)

Ein Mann soll am Montagnachmittag (14. September, 16:30 Uhr) mit einem gestohlenen 3er BMW samt gestohlenen Kennzeichen bei der Polizei in Rheinhausen vorgefahren sein. Doch eigentlich war er zur Klärung eines anderen Falls vorgeladen: Am Freitag (11. September, 11 Uhr) soll sich der 22-Jährige in einem Autohaus an der Moerser Straße als Interessent für verschiedene BMW ausgegeben haben. In einem unbeobachteten Moment sei er dann mit einem BMW 120i vom Hof gefahren. Der Wagen konnte später an einem Krankenhaus am Kreuzacker geortet und sichergestellt werden. Auf Fotos der Überwachungskamera des Autohauses erkannten Kripo-Beamte den ihnen bekannten Duisburger. Sie riefen ihn an und baten ihn zur Sachverhaltsklärung zur Polizei zu kommen. Dass der 22-Jährige, der im Übrigen auch keine Fahrerlaubnis besitzt, den Schlüssel eines weiteren, auf gleiche Weise gestohlenen BMW in der Tasche hat, verblüffte auch die Ermittler. Sie nahmen den mutmaßlichen Seriendieb fest. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Dienstag (15. September) unter anderem wegen des Autodiebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

