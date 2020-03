Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B211 wurde am Montag, 30. März 2020, gegen 13:00 Uhr, über den Notruf gemeldet. Aufgrund der Schilderung wurden sofort Rettungsfahrzeuge zur Unfallstelle entsandt.

Eine 58-jährige Frau aus Hude befuhr mit ihrem Skoda auf die L864 (Grantchaussee) in Richtung B211. An der Kreuzung wollte sie die Bundesstraße queren, um ihre Fahrt auf der Barghorner Straße fortzusetzen. Dabei übersah sie den BMW eines 58-jährigen Brakers, der die B211 von Brake in Richtung Oldenburg befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Verletzungen der beiden Unfallbeteiligten waren glücklicherweise nur leicht. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 58-jährige Braker wurde von der Besatzung eines weiteren Rettungswagens behandelt, konnte aber noch vor Ort entlassen werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 22.000 Euro beziffert.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es auf der aktuell wenig befahrenen B211 nicht. Die Unfallstelle war um 13:45 Uhr geräumt.

