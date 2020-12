Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter flüchten auf Motorroller

GronauGronau (ots)

Aus der Hand gerissen hat ein Dieb einem 24-Jährigen sein Portemonnaie in Gronau. Der Gronauer wollte gegen 00.55 Uhr in der Nacht zum Montag an einem Automaten an der Bahnhofstraße Zigaretten kaufen, als sich ein dunkel gekleideter Unbekannter näherte und nach der Geldbörse griff. Er trug dabei einen Motorradhelm. Geflüchtet ist der Täter mit einem Motorroller. Hinter dem Arbeitsamt hatte eine weitere Person auf dem Fahrzeug gewartet. Beide fuhren in Richtung Poststraße davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell