Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro entstand bei Unfall am Mittwoch gegen 22.40 Uhr auf der Bundestautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd. Eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin und eine 29 Jahre alte Frau in einem BMW fuhren hintereinander an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auf. Im dortigen Bereich ist derzeit eine Baustelle eingerichtet, so dass der rechte Fahrstreifen im weiteren Verlauf endet. Aufgrund dessen musste die 29-Jährige stark abbremsen. Die 49 Jahre alte Frau erkannte den stehenden BMW vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell