Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter verletzt jungen Mann mit Messer; Weil der Stadt: Unfall verursacht und geflüchtet; Sindelfingen: Handbremse nicht angezogen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unbekannter verletzt jungen Mann mit Messer

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen, gegen 00.45 Uhr, in Böblingen in der "Lange Straße" einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt. Zuvor sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Unbekannten und dem 19-Jährigen gekommen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Täter hat blonde kurze Haare und trug eine dunkelblaue oder grüne Jacke, blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen in der Nacht erbrachten kein Ergebnis. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Weil der Stadt: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Dienstag kurz nach 19.00 Uhr ereignete sich Weil der Stadt im Einmündungsbereich "Am Spitalweiher" und Bundesstraße 295 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr im Einmündungsbereich rückwärts und stieß hierbei mit seinem Fahrzeugheck gegen die Front eines dahinter stehenden VW, der von einer 59-Jährigen gelenkt wurde. Der Unbekannte fuhr anschließend auf der B 295 in Richtung Kreisverkehr und Grabenstraße weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen mit Schnittgut beladenen Kleintransporter gehandelt haben. Am VW ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro entstanden. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Sindelfingen: Handbremse nicht angezogen

Vermutlich weil er die Handbremse seines Fords nicht angezogen hatte, rollte am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr der Wagen eines 40-Jährigen einen Abhang beim Naturfreundehaus in der Sindelfinger Ernst-Barlach-Straße hinab und kollidierte mit einem Telefonmast. Der Mast wurde aus der Verankerung gerissen. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und musste den Mast absägen sowie Kabel kappen. Der Ford wurde stark beschädigt und es trat Öl aus, weshalb auch Mitarbeiter des Umweltamtes vor Ort waren. Nach abschließender Begutachtung konnten jedoch keine Umweltgefahren festgestellt werden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

