Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Beobachtung

Halver (ots)

Die Polizei geht einer verdächtigen Beobachtung am Höhenweg nach. Am Montag gegen 12.40 Uhr beobachtete eine Hausbewohnerin in Halver-Schwenke einen weißen Transporter. Zwei Männer stiegen aus und filmten mit einem Smartphone das Grundstück. Sie schienen sich vor allem für Türen und Fenster des Einfamilienhauses zu interessieren. Leider sind keine Kennzeichen des Transporters bekannt. Möglicherweise haben noch andere Zeugen die Männer beobachtet und zumindest Fragmente des Kennzeichens abgelesen. Die Polizei in Halver bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon 02353/9199-0.

