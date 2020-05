Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch auf Baustelle

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Volmestraße in ein Haus eingebrochen. Der oder die Täter verbogen das Eisengitter des Durchgangstore, drückten eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäude, das derzeit kernsaniert wird. Dort nahmen sie Werkzeuge und Messgeräte an sich. Die Einbrecher müssen mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

