POL-LB: Gerlingen: Dieb unterwegs; Freiberg am Neckar: Fahrzeugbrand; Ludwigsburg: Unbekannter raubt Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Dieb unterwegs

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 12.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb im Ulmenweg in Gerlingen sein Unwesen. Dem Täter gelang es vermutlich ein verschlossenes Fahrzeug zu manipulieren, so dass er im weiteren Verlauf Zugang in den BMW, der auf einem privaten Stellplatz stand, erlangen konnte. Aus dem PKW stahl der Dieb ein Notebook samt Tasche, in der sich auch der Geldbeutel des Besitzers befand. Im Geldbeutel wiederum waren diverse persönliche Dokumente, eine EC-Karte und Bargeld. Weiteres Bargeld, das in der Mittelkonsole des BMW lag, entwendete der Unbekannte ebenfalls. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 600 Euro belaufen. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag ein Fiat kurz vor 18.00 Uhr in der Straße "Alte Bahnlinie" in Heutingsheim in Brand. Der 40 Jahre alte Fahrer, der seine Frau und zwei Kinder an Bord hatte, hatte zunächst einen Knall aus dem Motorraum bemerkt, worauf anschließend Rauch aufgestiegen war. Er hielt hierauf an und die Insassen verließen das Auto. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Ludwigsburg: Unbekannter raubt Fahrrad

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag kurz nach 22.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg ein Fahrrad geraubt haben soll. Ein 19-Jähriger, der ein hochwertiges Mountainbike mit sich führte, wurde zunächst im Bereich des Bahnhofsvorplatzes von einem Unbekannten angesprochen. Im Zuge des Gesprächs gingen die beiden Männer über den Zentralen Busbahnhof in Richtung eines Treppenabgangs, der zu einem Bekleidungsgeschäft führt. Dort soll der Unbekannte versucht haben den 19-Jährigen zu schlagen. Dieser sei dem Schlag ausgewichen, habe hierbei jedoch das Fahrrad fallen gelassen. Der Täter habe sich das Mountainbike geschnappt und sei damit in Richtung Stadtmitte davon gefahren. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 180 cm großen, schmalen vermutlich noch Jugendlichen mit dunklem Teint, abgemagertem Gesicht und lückenhaften, gelben Zähnen und schwarzen, kurzen Haaren handeln. Dieser soll mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und habe einen Rucksack dabei gehabt. Das Fahrrad soll einen vierstelligen Wert haben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07141/18-9 bei der Polizei zu melden.

