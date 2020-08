Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Opel aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Auf verschiedene Gegenstände, die für den Flohmarkt bestimmt waren, hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 06.15 Uhr im Fliederweg in Bietigheim-Bissingen einen Opel aufbrachen. Die Diebe gingen mit brachialer Gewalt vor und zogen den Rahmen der Fahrertür auf, so dass es ihnen dann vermutlich möglich war in den Innenraum hineinzugreifen und das Fahrzeug zu öffnen. Sie stahlen anschließend mehrere Spiele für eine Spielekonsole, eine Konsole, ein gebrauchtes Navi und Schmuck. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Auf mehrere hundert Euro dürfte sich auch der entstandene Sachschaden belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

