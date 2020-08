Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter zerkratzt drei Autos; Leonberg: unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht; Renningen: Fußgänger von PKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter zerkratzt drei Autos

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag 22.00 Uhr und Samstag 10.00 Uhr zunächst zwei Pkw in der Sindelfinger Mahdentalstraße zerkratzt. Am Samstag zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr zerkratzte er dort einen weiteren Pkw. Dadurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Fahrzeuge standen alle auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel.07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein 61-jähriger Ford-Fahrer war am Montag gegen 16.50 Uhr mit über 2,8 Promille an einem Auffahrunfall beteiligt. Ein 63-jähriger Nissan-Fahrer war auf der Kreisstraße 1059 von Höfingen in Richtung Gebersheim unterwegs und wollte etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Leonberger Stadtteilen nach links in einen Feldweg abbiegen. Aufgrund Gegenverkehr musste er anhalten. Der 61-Jährige erkannte dies vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Der Fahrer und die 54 Jahre alte Beifahrerin im Nissan wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Führerschein des Ford-Fahrer wurde beschlagnahmt. Außerdem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Renningen-Malmsheim: Fußgänger von Pkw erfasst

Am Montag gegen 19.40 Uhr wurde ein 20-jähriger Fußgänger in der Renninger Straße in Malmsheim vom Pkw einer 24-jährigen erfasst. Vermutlich war er unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fußgänger ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

