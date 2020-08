Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht, Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Oßweil: Unfallflucht

Mutmaßlich im Verlauf des Montags ereignete sich in der Niedersachsenstraße in Oßweil eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Suzuki und machte sich anschließend davon. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg-Grünbühl: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag machten sich noch unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Frauenried" im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl zu schaffen. Gegen 02.35 Uhr bemerkte dies ein Zeuge beim Vorbeifahren und alarmierte die Polizei. Wenige Minuten später traf eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg am Tatort ein. Die unbekannten Diebe hatten den Automaten jedoch bereits aufgebrochen und ausgeräumt. Anschließend hatten sie das Weite gesucht. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Zu den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie schwarz gekleidet waren. Einer trug eine Baseballmütze, der zweite hatten einen Müllsack dabei. Sie erbeuteten alle Zigarettenpackungen, die sich im Automat befunden hatten, sowie die Geldkassette. Derzeit steht weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des entstandenen Sachschadens fest. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

