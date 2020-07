Polizeipräsidium Konstanz

Wegen eines laufenden Motors kam es am Montag gegen 21.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße zwischen zwei Lkw-Fahrern zu einem Streit. Um schlafen zu können bat der eine Fahrer den anderen den Motor abzustellen. In der Folge gerieten die beiden in Streit. Hierbei schlug einer mit der Faust gegen die Fahrerkabine und verursachte Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

