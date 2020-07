Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Baucontainer (20.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der in der Zeit von Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, begangen wurde. Tatort war eine Baustelle an der Landesstraße 180, zwischen Donaueschingen und Wolterdingen, Höhe des sogenannten Waldparkplatzes. Unbekannte Täter brachen an einem Baucontainer ein Vorhängeschloss auf und schoben einen davor abgestellten Radlager zur Seite, um den Container öffnen zu können. Daraus entwendeten die Täter diverse Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell