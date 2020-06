Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeworfen

Ahaus (ots)

An einem am Schweinesee in Ahaus-Wüllen geparkten schwarzen Audi beschädigten Unbekannte die Heck- und Windschutzscheibe. Die Tat trug sich in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 12.00 Uhr, auf dem dortigen Schotterparkplatz am Vredener Dyk zu. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

