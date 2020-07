Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Pirmasens (ots)

Eine Zeugin meldete am heutigen Morgen, gegen 00:15 Uhr, dass sich jemand im Hinterhof zwischen zwei Wohnhäusern in der Bogenstraße herumtreiben würde. Nachdem sie Geräusche hörte, habe sie einen Nachbarn kontaktiert, der bestätigte, dass sich jemand an der Hintertür des Einfamilienhauses zu schaffen macht. Die sofort angerückte Polizei traf noch im Hinterhof einen amtsbekannten 21jährigen Mann aus dem Landkreis an und nahm ihn fest. Am Rahmen der Hintereingangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Leichte Brandspuren wurden an einer als "Oberlicht" der Tür eingelassenen Hartschaumplatte festgestellt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille bei dem Mann, der über Nacht im Polizeigewahrsam verblieb.

