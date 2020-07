Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Sachbeschädigungen an Pkw

Pirmasens (ots)

Gestern, zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die linke Seite eines in der Blümelstalstraße ordnungsgemäß geparkten Peugeot 2008. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt. Der Frontbereich eines in Höhe "Am Häusel 88" am Fahrbahnrand geparkten Opel Vectra Kombi wurde von einem Unbekannten mit einer zementartigen Substanz übergossen. Da sich der mögliche Tatzeitpunkt von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16:00 Uhr, erstreckt, war die Substanz bereits getrocknet. Eine Schadenshöhe wurde nicht angegeben. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell