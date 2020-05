Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Nicht um den Schaden gekümmert

Hohen Schaden verursachte ein Unbekannter an einer Brücke in Rottenacker.

Ulm (ots)

Der unbekannte Autofahrer fuhr vermutlich zwischen Montag und Dienstag in der Straße Neumühle und kam aus Richtung Braigestraße. An der Brücke über den Stehbach kam der unbekannte Autofahrer nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen das Brückengeländer. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Teile der Stoßstange blieben an der Unfallstelle zurück. Der Schaden an dem Brückengeländer beträgt etwa 7.000 Euro. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge müsste es sich dem Auto um einen dunkelfarbenen Audi Q5, S-Line, der Baujahre 2013 bis 2017 handeln. Die Polizei Munderkingen (Telefon 07393/91560) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

+++++++ 0833220

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell