In einem Hofladen bedienten sich Unbekannte am Montag in Burgrieden.

Gegen 15.45 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Verkaufshäuschen in der Bühler Straße. In dem begehbaren Häuschen befanden sich Lebensmittel zum Selbstbedienungseinkauf. Dort nahmen sie eine größere Menge von Lebensmitteln mit. In die Kasse legten sie lediglich wenige Euro. Die mitgenommenen Waren hatten jedoch einen Wert von knapp 50 Euro. Danach stiegen die Unbekannten in einen silberfarbenen VW und fuhren weg. Der hatte wohl ein Kennzeichen mit Ulmer Zulassung. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu dem silbernen VW geben können.

