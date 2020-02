Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Leinstetten

RW) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind (24.02.2020)

Dornhan-Leinstetten (ots)

Vom Pkw des 22-jährigen Lenkers eines Audis erfasst und schwer verletzt wurde ein fünf Jahre altes Mädchen, das am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Ortsmitte von Leinstetten mit den Eltern auf dem Weg war, den Fastnachtsumzug zu besuchen und plötzlich vom rechten Fahrbahnrand her auf die Fahrbahn der Glattalstraße sprang.

Die Fahrbahn war eine halbe Stunde vor Beginn des Umzuges noch nicht für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Glücklicherweise fuhr der 22-Jährige nur mit mäßiger Geschwindigkeit.

Gleichwohl erlitt das Kind eine Fraktur an einem Bein. Das verletzte Kind wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

