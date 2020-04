Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burg: Offenbar betrunkener Fahrer fährt gegen Mauer

Hannover (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen (26.04.2020) mit einem Golf gegen eine Mauer und eine Ampel am Vinnhorster Weg im hannoverschen Stadtteil Burg gefahren. Verletzt worden ist niemand - der Fahrer hat jedoch versucht, sich vor den eintreffenden Beamten zu verstecken.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Nordstadt war der Fahrer eines Golf GTI gegen 05:00 Uhr gegen eine Mauer und eine Ampel am Vinnhorster Weg gefahren. Offenbar hatte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er nach links in die Straße "Am Herrenhäuser Bahnhof" abbiegen wollte.

Beim Eintreffen der Beamten war der Fahrer aus dem mit drei Personen besetzten Auto gestiegen und hatte sich in der Nähe versteckt. Kurz darauf konnte er jedoch angetroffen werden. Er stritt zunächst gegenüber der Polizei ab, hinter dem Steuer gesessen zu haben, verstrickte sich dann in Widersprüche und räumte es dann im Gesprächsverlauf doch ein. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 21-Jährigen aus Hannover.

Die Beamten bemerkten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch, sodass ihm ein Arzt Blutproben entnommen hat. Das Ergebnis steht noch aus. Der Führerschein des Fahrers wurde von den Beamten sichergestellt. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Gegen den 21-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. /ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell