Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: 20-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau ist am Samstag, 25.04.2020, gegen 17:40 Uhr, beim Überqueren der Hänigser Straße von einem Audi A3 erfasst worden. Sie hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau auf einem Gehweg neben der Windmühlenstraße in Richtung der Hänigser Straße unterwegs. Nachdem sie eine Brücke des Flusses Aue überquert hatte, wollte sie auf der Hänigser Straße auf die andere Straßenseite wechseln, um weiter in Richtung Süden an der Aue entlang zu joggen. Beim Betreten der Hänigser Straße übersah sie offenbar den von links kommenden, in Richtung Weferlingsen fahrenden Audi A3 eines 45-Jährigen.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Frau. Die 20-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe, ehe sie auf dem rechten Grünstreifen zum Liegen kam. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog sie im Beisein eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro. Die Straße war in Höhe der Unfallstelle bis circa 21:30 Uhr vollgesperrt. /has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042 (Rückfragen am Sonntag, 26.04.2020, ab 10:00

Uhr)

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell