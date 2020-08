Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 21:00 Uhr und Montag 13:00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter hatte es an der genannten Örtlichkeit auf einen Seat, der vor der Einmündung zur Fichtestraße in einer Parkreihe am Fahrbahnrand abgestellt war, abgesehen. Der Unbekannte zerkratzte an dem Wagen die Beifahrerseite und richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro an.

