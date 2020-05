Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 01.05.2020, 11:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht auf der Talstraße in Oker

Am Donnerstagabend kam es um 22:05 Uhr im Kreisverkehr auf der Talstraße/B498 in Oker zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jährige Fahrer eines Lieferwagens übersah den bisherigen Ermittlungen zufolge einen im Kreisverkehr fahrenden 34-jährigen PKW-Fahrer aus Goslar. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der 34-jährige, vorfahrtberechtigte PKW-Fahrer leicht und beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl an der Marktkirche

Bereits am Mittwoch kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Mountainbikes. Der 70-jährige Geschädigte stellte sein Fahrrad vor der Marktkirche, an der Seite zur Marktstraße, ab und sicherte es mit einem Kettenschloss an einer Regenrinne. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein MTB der Marke "Specialized" vom Typ "Carve Expert" in rot/schwarz. Der Schaden beträgt 1.550,00 Euro.

Unfallflucht auf dem Parkplatz vom Kaufland

Eine 33-jährige Frau aus Goslar parkte ihren grauen PKW Mitsubishi Outlander (SUV) am Donnerstag um 05:45 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland. Als sie um 16:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie frische Unfallschäden am vorderen linken Kotflügel ihres PKW fest. Da sich kein Unfallverursacher gemeldet hatte, werden Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden dringend gebeten, sich bei der PI Goslar zu melden.

