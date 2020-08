Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bietigheim-Bissingen und in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, der am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Karl-Gärttner-Straße in Bietigheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierdurch entstand an dem hinteren Radlauf entlang der Fahrerseite ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zudem wurden am Skoda rote Lackantragungen entdeckt, die möglicherweise vom Verursacherfahrzeug stammen. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Besigheim: Unfallflucht

Orangefarbene Lackantragungen und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW Polo, der am Dienstag in der Eugenstraße Ecke Friedrichstraße in Besigheim am Fahrbahnrand geparkt war. Zwischen 01:00 Uhr und 21:00 Uhr stieß der Unbekannte offenbar beim Vorbeifahren gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte die Fahrerseite. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 entgegen.

