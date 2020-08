Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen Streifenwagen und Ford; Oberstenfeld: Dieb nutzt Gelegenheit

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall zwischen Streifenwagen und Ford

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 37.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Streifenwagen und einem Ford Fiesta am Mittwoch in Ludwigsburg. Kurz nach 13.00 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Friedrichstraße auf einer Einsatzfahrt. Es war eine Schlägerei in der Lindenstraße gemeldet worden. Mit eingeschaltetem Martinhorn und Blaulicht fuhren die Polizisten in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung mit der Brünner Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford, in dem eine 24 Jahre alte Fahrerin und ein 22-jähriger Beifahrer saßen. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhren die Polizeibeamten unter Inanspruchnahme von Sonder-und Wegerechten bei "rot" in die Kreuzung ein, während die 24-Jährige bei "grün" nach links in die Friedrichstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall drehte sich der Ford um die eigene Achse und der Streifwagen kam auf der Gegenspur zum Stehen. Die 24-Jährige, ihr Beifahrer sowie Fahrer und Beifahrer des Streifenwagens erlitten leichte Verletzungen. Die Frau und der 22-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Einsatzfahrzeug der Polizei wie auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der ankommende Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten vor Ort und kümmerte sich unter anderem um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Oberstenfeld: Dieb nutzt Gelegenheit

Auf eine Handtasche hatte es ein noch unbekannter Täter am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Großbottwarer Straße in Oberstenfeld offenbar abgesehen. Die Tasche hatte sich in einem Korb auf dem Beifahrersitz eines Fiat mit Panoramadach befunden. Die Fahrerin des Wagens stieg lediglich kurz aus, um etwas in einen Briefkasten in direkter Nähe einzuwerfen. Als sie zu dem Fiat, dessen Panoramadach vollständig geöffnet war, zurückkam, fehlte die Handtasche. In der geflochtenen beigen Tasche befanden sich auch der Geldbeutel der Frau, mit diversen persönlichen Dokumenten und Bargeld, sowie ihr Handy und eine Lesebrille. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Großbottwar bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07148/1625-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell