POL-LB: Möglingen: Fahrzeugbrand; Ludwigsburg: Streit um Müllentsorgung endet in Schlägerei

Möglingen: Fahrzeugbrand

Im Motorraum eines Porsche Cayenne ist es am Mittwoch gegen 12:45 Uhr auf der L 1140 bei Möglingen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der Fahrer stand an der Abzweigung zur L 1110 und bemerkte plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Er und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Aufgrund des Brandes musste der Einmündungsbereich zunächst in allen Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr Möglingen war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Brandort. Während die L 1110 von Kornwestheim kommend gegen 14:20 Uhr wieder freigegeben werden konnte, war die L 1140 Richtung Schwieberdingen bis gegen 15:30 Uhr gesperrt. Der Porsche musste abgeschleppt und die Fahrbahn anschließend von Mitarbeitenden der Straßenmeisterei Ludwigsburg gereinigt werden.

Ludwigsburg: Streit um Müllentsorgung endet in Schlägerei

In einer städtischen Unterkunft in der Lindenstraße sind am Mittwoch gegen 13:00 Uhr bereits länger anhaltende Meinungsverschiedenheiten zwischen Bewohnern eskaliert. Ein 38-jähriger hatte seinen Abfall in den Hausflur gestellt und Wohnungsnachbarn machten ihn auf die Geruchsbelästigung aufmerksam. Daraufhin ging der 38-Jährige eine 35-Jährige Frau an. Deren 35-jähriger Mitbewohner griff ein und die beiden Männer brachten sich in der Folge gegenseitig leichte Verletzungen bei. Nachdem die lautstarke Auseinandersetzung durch Passanten bei der Polizeigemeldet worden war, mussten zwei Streifenbesatzungen der Polizei die Kontrahenten beruhigen. Der 38-Jährie und der 35-Jährige werden wegen Körperverletzung angezeigt.

