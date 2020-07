Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200702-4-pdnms Brennende Papiertonnen in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 02.07.2020 zwischen 00.50 Uhr und 01.30 Uhr brannten insgesamt drei Papiertonnen / Müllcontainer im Stadtbereich von Rendsburg. Auch in der Nacht zuvor hatte bereits eine Papiertonne im Innenstadtbereich gebrannt. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Ritterstraße / Lilienstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

