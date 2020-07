Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200702-1-pdnms Festnahme nach Einbruch in Strandbar Rendsburg

Rendsburg (ots)

Zwei 18 und 19 jährige Täter drangen am 02.07.2020 gegen 03.00 Uhr in eine Strandbar Am Obereiderhafen in Rendsburg ein. Dadurch wurde der Alarm auf dem Handy des Geschädigten ausgelöst. Der Besitzer der Strandbar konnte auf seinem Handy zwei Männer in der Strandbar erkennen und alarmierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rendsburg konnte die beiden Männer in unmittelbarer Nähe zur Strandbar antreffen und festnehmen. Sie hatten das Diebesgut, einen Korb voll alkoholischer Getränke, noch bei sich. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Einbruchsdiebstahl.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell