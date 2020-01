Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Glasdach mit Feuerwerkskörper beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Sonntag (05.01.2020) unter einem Glasvordach eines Gebäudes eine Feuerwerksbatterie gezündet und dadurch einen Schaden verursacht. Zeugen bemerkten gegen 18.00 Uhr mehrere Schläge sowie Lichtquellen vor einem Gebäude an der Ostendstraße und entdeckten bei einer Nachschau eine angezündete Feuerwerksbatterie. Diese hatte der Täter vor dem Eingangsbereich direkt unter einem Glasvordach platziert und im Anschluss angezündet. Das Feuerwerk zerschlug dabei das Glasdach. Zeugen beobachteten kurz vor dem Abbrennen einen Mann, der sich in diesem Bereich aufhielt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blau-weiße Mütze. Eventuell entfernte sich der Unbekannte in Richtung Strombergstraße. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell