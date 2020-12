Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallhergang unklar

GronauGronau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall soll es nach Angaben eines 38-Jährigen in Gronau am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr gekommen sein. Zunächst die Fakten: Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr die Mühlenmathe aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Kreisverkehr Poststraße / Mühlenmathe / Waagestraße. Im Kreisverkehr lief ein Fußgänger, der zuvor aus Richtung Zollstraße gekommen war. Der Autofahrer habe ihn im Kreisverkehr angefahren und er habe nun Schmerzen, so der 38-jährige Gronauer. Der 34-jährige Fahrer zeichnete ein anderes Bild des Geschehens. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fußgänger einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille schließen lässt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

