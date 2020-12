Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert gegen Auto gefahren

GronauGronau (ots)

Eine Atemalkoholkonzentration, die auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,2 Promille schließen lässt, ergab ein Test am Sonntagabend bei einem 39-Jährigen. Der Autofahrer aus Gronau hatte den Heerweg aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Alter Postweg befahren und war dabei gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Es folgten die Sicherstellung des Führerscheins, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

