Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallverursacher flüchtet nach Unfall

StadtlohnStadtlohn (ots)

Einen Schaden von rund 2.500 Euro angerichtet hat ein Unbekannter am Sonntag. Ein am Mühlenweg geparkter grauer Ford Focus wurde am Sonntagmorgen angefahren. Um 10.55 Uhr habe er einen lauten Knall gehört, gab der Geschädigte an. Er habe sich im Haus befunden und sei direkt auf die Straße gelaufen. Einen Verursacher habe er nicht mehr gesehen, aber den Schaden an seinem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

