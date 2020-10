Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 08.10.2020 (18:00 Uhr) und dem 09.10.2020 (18:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Sonnenstraße ein. Sie entwendeten Schmuck. In eine Gewerbeimmobilie in der Yale-Allee brachen Täter am 09.10.2020, um 22:42 Uhr, ein. Sie durchsuchten die Büroräume und stahlen unter anderem diverse elektronische Geräte und Bargeld. Am 10.10.2020, gegen 22:00 Uhr, versuchten zwei junge Männer die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Am Ringofen, aufzuhebeln. Sie flüchteten, als der Hausherr sich bemerkbar machte und konnte im Nahbereich aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. An der Straße Am Bilten hebelten unbekannte Täter im Zeitraum vom 10.10.2020 (16:00 Uhr) bis zum 11.10.2020 (15:55 Uhr), ein Fenster eines Büros auf. Sie stahlen einen Tresor mit Bargeld. Am 11.10.2020, um 17:10 Uhr, konnten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis in der Heckinghauser Straße drei Einbrecher (45, 31 und 21) vorläufig festnehmen, die auf einer Baustelle nach ersten Erkenntnissen unter anderem Kupferkabel stehlen wollten. Ein vierter Täter ist flüchtig. Remscheid - Zwischen dem 09.10.2020 (21:00 Uhr) und dem 10.10.2020 (07:25 Uhr) drangen Einbrecher in ein Geschäftsgebäude an der Lenneper Straße ein. Sie stahlen mehrere Reifensätze. In der Hastener Straße drangen Unbekannte zwischen dem 09.10.2020 (17:30 Uhr) und dem 10.10.2020 (09:30 Uhr) in ein Bürogebäude ein. Über eine Tatbeute ist bislang nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell