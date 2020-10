Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frontalzusammenstoß auf der Mangenberger Straße

Wuppertal (ots)

Gestern (08.10.2020) kam es auf der Mangenberger Straße in Solingen um 05:17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Ford in Richtung Aufderhöhe als eine Biene an seinem geöffneten Autofenster vorbeiflog. Der Solinger erschrak und versuchte das Fenster zu schließen. Dabei kam er von seiner Fahrbahn ab und krachte frontal mit dem VW eines 71-Jährigen zusammen. Der Senior verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der 33-Jährige verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro. (hm)

