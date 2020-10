Polizei Wuppertal

POL-W: RS Seniorin in Remscheid ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag, 08.10.2020, gegen 14:50 Uhr, überfiel ein Unbekannter eine Frau auf der Mühlenstraße in Remscheid. Die 84-Jährige befand sich auf dem angrenzenden Friedhof, als ein Unbekannte sie ansprach. Im Verlauf des Gesprächs nahm dieser einen spitzen Gegenstand in die Hand und forderte von der Frau Geld. Die Remscheiderin kam der Forderung nicht nach und begab sich zu ihrem Fahrzeug auf der Mühlenstraße. Der Täter folgte ihr und entriss der bereits in ihrem Auto sitzenden Frau ihre Handtasche. Mit der Beute flüchtete er in Richtung des Parkplatzes am Stadion. Die Seniorin erlitt bei der Tat leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Räuber war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte dunklere Hautfarbe. Er trug eine blaue Hose, eine blaue Jacke und eine blaue Weste. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

