Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Mann flüchtet bei Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 05.10.2020, um 22:05 Uhr, entzog sich ein Mann einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Goerdeler Straße und der Straße Entenpfuhl. Der 35-jährige war Beamten zuvor aufgefallen, da er trotz Dunkelheit mit seinem schwarzen 1er BMW ohne Licht fuhr. Er widersetzte sich den Anhaltesignalen und flüchtete, mit teils überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung roter Ampeln, bis zum Odenthaler Weg. Dort konnte er an der Einmündung Breidbach durch die Polizei gestoppt werden. Der Fahrer musste neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes abgeben. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell