Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Remscheid

Wuppertal (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es gestern Nachmittag (05.10.2020, gegen 15:45 Uhr) auf der Kreuzung Borner Straße Ecke Handelsweg in Remscheid. Ein 77-jähriger VW-Fahrer befuhr mit seinem Tiguan den Handelsweg und beabsichtigte in die Borner Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den VW Polo einer 21-jährigen Fahrerin, die auf der Borner Straße in Richtung Bergisch Born unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei durch die Wucht des Aufpralls der Wagen des Seniors in einen geparkten Ford Galaxy geschleudert wurde. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeuginsassen schwere Verletzungen, die eine stationäre Behandlung nötig machten. Den Gesamtschaden schätzen die aufnehmende Beamten auf etwa 60.000 Euro. Für die Aufnahme des Unfalls und das Abschleppen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Borner Straße zeitweise komplett gesperrt werden. (weit)

