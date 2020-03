Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit 2,5 Promille verursacht

Schifferstadt (ots)

Am Montag, 09.03.2020, gegen 16:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife zwecks Aufnahme eines Verkehrsunfalls in die Speyerer Straße entsandt. Beim Ausparken mit einem PKW war ein anderer geparkter PKW beschädigt worden, Schaden circa 500 Euro. Der Unfallverursacher, ein 51-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, konnte von den Beamten in einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Fahrer stritt ab, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er hätte schließlich wie üblich seinen Fahrzeugschlüssel bei der Gaststättenbedienung abgegeben. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass dies erst nach dem Unfallzeitpunkt geschah und der Fahrer bereits beim Betreten der Gaststätte alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

