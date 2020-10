Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallfahrer nach kurzer Flucht gestellt

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (04.10.2020, gegen 19:15 Uhr) kam es auf der Clausewitzstraße in Wuppertal-Langerfeld zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten, wie der Fahrer des verunfallten BMWs die Kennzeichen seines Fahrzeuges abschraubte und in Begleitung einer weiteren Person zu Fuß floh. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer in einer angrenzenden Kleingartensiedlung durch die Beamten kontrolliert werden. Der 27-jährige Mann führte eine Sporttasche mit, in der sich neben den Autokennzeichen weitere Elektronikgegenstände befanden. Da weder die Eigentumsverhältnisse des BMW, noch die der Elektronikgegenstände vor Ort geklärt werden konnten, wurden diese sichergestellt. Außerdem fanden die Polzisten bei der Durchsuchung des Verdächtigen eine falscher Banknote. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (weit)

