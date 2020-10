Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (04.10.2020 gegen 14.45 Uhr) kam es auf der Straße Werbsiepen in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fahrzeuginsassen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren ein 30jähriger und seine 27jährige Beifahrerin mit einem Peugeot die Straße Werbsiepen talwärts, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überquerte die beiden Fahrspuren des Gegenverkehrs und stürzte ca. 3,5 Meter tief in einen angrenzenden Innenhof. Die beiden Fahrzeuginsassen mussten vom Rettungsdienst vor Ort betreut und anschließend stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

