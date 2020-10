Polizei Wuppertal

POL-W: W 18-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit seinem Golf

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Tag (01.10.2020, gegen 17:30 Uhr) kam es auf der Straße Werbsiepen in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Fahrer. Nach bisherigem Ermittlungstand befuhr ein 18-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Golf die Straße Werbsiepen talwärts, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Straße ab, überfuhr einen angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Nachdem das Auto auf den Rädern zum Stehen kam, konnte sich der Fahrer selbstständig befreien. Der junge Mann musste vom Rettungsdienst vor Ort betreut und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle kam es im Bereich zu Verkehrsbehinderungen. (weit)

