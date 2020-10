Polizei Wuppertal

POL-W: W - Vier Unbekannte überfallen Wuppertaler

Wuppertal (ots)

Auf der Friedrich-Engels-Allee kam es gestern (30.09.2020, 20:40 Uhr) zu einem Raub auf einen 42-Jährigen. Der Wuppertaler befand sich in Höhe des Engelsgartens, als ihn vier unbekannte Männern schlugen und in ein Gebüsch stießen. Sie durchsuchten ihn nach Wertgegenständen und entwendeten sein Portmonee mit Bargeld und verschiedenen Kreditkarten. Nach der Tat flüchteten die Täter über die Friedrich-Engels-Allee in Richtung Westen. Sie werden als etwa 18-20 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Eine Fahndung in Tatortnähe nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. (weit)

