Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhaus und Geschäft

Hückelhoven-Altmyhl (ots)

In der Nacht zum 28. Mai (Donnerstag), gegen 3 Uhr, bemerkte die Bewohnerin eines Hauses an der Dorfstraße Geräusche an ihrer Haustür. Als sie nachschaute, stellte sie einen dunkelhäutigen Mann fest, der an der Haustür manipulierte. Als der bislang unbekannte Mann die Bewohnerin sah, flüchtete er. Sie stellte später eine Beschädigung am Schloss fest.

An einem angrenzenden Geschäft wurde zuvor eine Scheibe eingeschlagen, durch den Laden gelangte der unbekannte Mann dann zur Haustür der Hückelhovenerin.

Die Bewohnerin beschrieb den Täter als dunkelhäutigen Mann, der zirka 180 Zentimeter groß und mit roter Hose sowie rotem T-Shirt bekleidet war. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

In der gleichen Nacht wurde die Zugangstür eines Gebäudes an der Dorfstraße in Altmyhl aufgebrochen. Im Innenhof gelangten die unbekannten Täter in weitere Räume, die sie durchsuchten. Auf den ersten Blick konnte nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Ob es einen Zusammenhang mit den beiden ersten Taten gibt, wird noch ermittelt.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell