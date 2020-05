Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Knallkörper auf parkenden Pkw geworfen/ eine Person schwer verletzt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, gegen 11 Uhr, warfen unbekannte Personen einen Knallkörper auf das Dach eines Pkw, der an der Straße Kirchberg parkte. Der Eigentümer des Fahrzeugs befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug und bemerkte, dass etwas auf das Dach des Pkw fiel. Als er nachschauen wollte, detonierte der Feuerwerkskörper vor seinen Augen. Durch die Explosion wurde der 72-jährige Mann verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Wer den Knallkörper auf das Autodach warf, wird nun ermittelt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

