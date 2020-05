Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Radfahrer

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am Donnerstag (28. Mai), zwischen 18.35 und 18.45 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger Mann, gemeinsam mit einer 40-jährigen Frau, beide aus Übach-Palenberg stammend, den Fahrradweg entlang der Wurm. Sie kamen aus Richtung Übach-Palenberg und waren in Richtung Geilenkirchen unterwegs. In Höhe der Kläranlage Frelenberg kam ihnen ein Motorroller entgegen, der von einer Person gesteuert wurde, die einen hellgrünen Pullover sowie einen schwarzen Helm trug. Diese Person steuerte genau auf die beiden Radfahrer zu, so dass diese zur Seite springen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach diesem Vorfall kehrten die beiden Fahrradfahrer um, um nach Hause zu fahren. Auf diesem Rückweg kam ihnen derselbe Rollerfahrer erneut entgegen. Auch dieses Mal fuhr er genau auf die beiden Radfahrer zu, die es nicht so schnell schafften auszuweichen. Der 46-Jährige wurde durch den Fahrer des Motorrollers angefahren. Das Zweirad touchierte das Hinterrad seines Fahrrades, wobei der Mann zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sein Fahrrad wurde so stark beschädigt, dass er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Zu diesem Zeitpunkt saßen zwei Personen auf dem Roller, wobei der Sozius keinen Helm trug. Eine unbekannte Zeugin beobachtete den Zusammenstoß und sprach die beiden Radfahrer an. Ihre Personalien wurden jedoch nicht festgehalten.

Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt nach dieser Frau, sowie nach weiteren Personen, die Beobachtungen zu diesem Vorfall gemacht haben. Vielleicht ist anderen Zeugen der Motorroller auf dem Radweg aufgefallen oder sie können Angaben zu dessen Fahrer oder Beifahrer machen. Meldungen nimmt der Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

