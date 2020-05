Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl an und aus Pkw

Wassenberg (ots)

An der Erikastraße stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 27. Mai, Unbekannte beide Kennzeichen an einem geparkten Pkw. Sie drangen zudem ins Innere des Fahrzeuges ein und entwendeten daraus persönliche Dokumente.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell